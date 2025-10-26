Operativo concluido: Dos hombres fueron rescatados en el cerro Pacuy
Patricio Gómez y Francisco Teseyra, ambos de 30 años, que estaban desaparecidos desde este sábado lograron descender por el camino Incahuasi, en el departamento Rosario de Lerma.
26 / 10 / 2025
Se encuentran en buen estado de salud y ya se reunieron con sus familiares sin necesidad de asistencia médica.
La búsqueda fue iniciada tras la denuncia de la familia.
Distintas áreas de la Policía de Salta y Defensa Civil trabajaron en el operativo que concluyó alrededor de las 17:00.
Nicolás Avellaneda, secretario de Seguridad, supervisó las acciones.
El subsecretario Ignacio Vilchez destacó la importancia de los voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña.
"Debido a las malas condiciones climáticas, se inició un operativo de búsqueda y rescate en la madrugada del domingo", explicó a Radio Salta, el comisario inspector Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de la Policia.
Precisó que los dos hombre mayores de edad son residentes de Salta, y tenían experiencia en este tipo de actividades.