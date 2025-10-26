Operativo concluido: Dos hombres fueron rescatados en el cerro Pacuy

Se encuentran en buen estado de salud y ya se reunieron con sus familiares sin necesidad de asistencia médica.

La búsqueda fue iniciada tras la denuncia de la familia.

Distintas áreas de la Policía de Salta y Defensa Civil trabajaron en el operativo que concluyó alrededor de las 17:00.

Nicolás Avellaneda, secretario de Seguridad, supervisó las acciones.

El subsecretario Ignacio Vilchez destacó la importancia de los voluntarios del Grupo de Rescate de Montaña.

"Debido a las malas condiciones climáticas, se inició un operativo de búsqueda y rescate en la madrugada del domingo", explicó a Radio Salta, el comisario inspector Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de la Policia.

Precisó que los dos hombre mayores de edad son residentes de Salta, y tenían experiencia en este tipo de actividades.