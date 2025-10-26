La Libertad Avanza realizará más de 40 denuncias por violación a la ley electoral

La denuncia más grave es la que se radicó contra el intendente capitalino Emiliano Durand por intentar influir en autoridades de mesa.

Según la demanda, el jefe comunal insistió ante las autoridades de mesa para que acepten versiones del DNI anteriores que no estaban en los padrones.

“Se trata de algo gravísimo, junto al voto de una persona fallecida”, indicó Zapata.