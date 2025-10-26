Sáenz felicitó a Milei
El gobernador Gustavo Sáenz cerró la jornada de hoy con un encendido discurso “estoy muy contento de haber tomado la decisión de participar en estas elecciones”.
Aseguró además que en “Salta estamos para servir pero no para ser sirvientes”.
Royón: “No tengo otras palabras que no sean de agradecimiento”
Con alegría desbordante, la ingeniera Flavia Royón, senadora nacional electa expresó que tiene un arduo trabajo para los próximos años.
“Me van a ver en el Senado defendiendo un proyecto para Salta”, sostuvo.
Biella: “Es la hora de trabajar por mayor equidad y justicia para nuestra provincia”
“Vamos a luchar para que Nación respete nuestra coparticipación”, indicó el médico Bernardo Biella diputado nacional electo.