Folcloreando a lo grande

Conducción: Walter Chihan e Isamara

Retro Noticias

Música Programada

La mejor selección musical.

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Hasta las 18:30 será gratuito el pasaje en colectivos por las elecciones

Este beneficio es únicamente para mayores de 16 años que porten su su tarjeta SAETA física o plástica, no virtual o de código QR.

Salta Hoy

26 / 10 / 2025

 

Hoy, desde las 8:00 y hasta las 18:30 quedará habilitada la gratuidad del pasaje de colectivos para votantes, es decir personas mayores de 16 años.

Este beneficio regirá en todos los servicios del área Metropolitana permitiendo que quienes se encuentren lejos de su lugar de votación puedan cumplir con su deber cívico sin ningún costo.

Cabe destacar que está gratuidad solo estará habilitada para quienes utilicen la tarjeta física o plástica SAETA, NO QR, ya que  los usuarios deberán  asentar, sí o sí, su tarjeta en las máquinas validadoras de los coches que NO descontarán el valor del pasaje. 

Antes de las 8 y después de las 18:30 horas regirá el valor normal de la tarifa de colectivos.

 


 

AM840

FM96.9

