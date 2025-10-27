Muerte sobreviniente: Falleció otra víctima de un accidente de tránsito

El accidente ocurrió en la intersección de la esquina de San Luis y General Paz.

Se encontraba internada en el Hospital San Bernardo y murió como consecuencia de las graves heridas.

De esta manera, las estadísticas indican que son 10 las víctimas fatales en el mes de octubre por accidentes de tránsito en la provincia y suman 101 desde que comenzó el año.