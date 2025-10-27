 imagen

Muerte sobreviniente: Falleció otra víctima de un accidente de tránsito

Se trata de una mujer de 44 años, quien el pasado 11 de octubre había protagonizado un siniestro vial cuando se desplazaba en una motocicleta.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

El accidente ocurrió en la intersección de la esquina de San Luis y General Paz. 

Se encontraba internada en el Hospital San Bernardo y murió como consecuencia de las graves heridas. 

De esta manera, las estadísticas indican que son 10 las víctimas fatales en el mes de octubre por accidentes de tránsito en la provincia y suman 101 desde que comenzó el año.

 

AM840

FM96.9

