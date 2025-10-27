Incendio en la Alcaidía: Varios internos fueron dados de alta

Los incidentes comenzaron con la quema de varios colchones a las 22 horas en el pabellón B1 ubicado en la planta baja.

Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta, comentó que los internos afectados sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras de diversa gravedad.

En las puertas de la Alcaidía, familiares y allegados de los internos protestaron por la falta de noticias sobre el estado de salud cada uno de los internos y arrojaron piedras a los policías.

“Uno de los uniformados sufrió golpes en el rostro”, comentó Aguilera.

Los hechos son investigados ahora por una fiscalía.