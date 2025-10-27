 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Incendio en la Alcaidía: Varios internos fueron dados de alta

Anoche 18 internos fueron trasladados a diferentes hospitales capitalinos luego de un incendio registrado en la Alcaidía.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los incidentes comenzaron con la quema de varios colchones a las 22 horas en el pabellón B1 ubicado en la planta baja.

Cristian Aguilera, jefe de Prensa de la Policía de Salta, comentó que los internos afectados sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras de diversa gravedad.

En las puertas de la Alcaidía, familiares y allegados de los internos protestaron por la falta de noticias sobre el estado de salud cada uno de los internos y arrojaron piedras a los policías.

“Uno de los uniformados sufrió golpes en el rostro”, comentó Aguilera.

Los hechos son investigados ahora por una fiscalía.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO