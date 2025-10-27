Lucas Dapena: “Argentina sigue validando el rumbo del Gobierno nacional”
El economista y analista Lucas Dapena indicó por Radio Salta que la buena noticia de los resultados electorales de ayer es que se terminó “por fin” con las dudas y “las incertidumbres políticas”.
Salta Hoy
27 / 10 / 2025
VER GALERÍA
“A los mercados no les agrada eso, porque las decisiones se toman sobre las certidumbres”, indicó.
“A partir de ahora el Gobierno nacional debería aprender la lección y empezar a comunicar mejor sus ideas”, dijo Dapena.