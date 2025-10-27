 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Lucas Dapena: “Argentina sigue validando el rumbo del Gobierno nacional”

El economista y analista Lucas Dapena indicó por Radio Salta que la buena noticia de los resultados electorales de ayer es que se terminó “por fin” con las dudas y “las incertidumbres políticas”.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

“A los mercados no les agrada eso, porque  las decisiones se toman sobre las certidumbres”, indicó. 

“A partir de ahora el Gobierno nacional debería aprender la lección y empezar a comunicar mejor sus ideas”, dijo Dapena.

 

AM840

FM96.9

