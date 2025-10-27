 imagen

Incendio en la Alcaidía: “El nivel de hacinamiento es alarmante”

"Hay 830 personas dentro de Alcaidía, cuando la capacidad es de 350", explicó Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

"Esto podría haber sido una tragedia", indicó.

Giordamachi indicó que en la celda donde ocurrió el fuego había 25 personas internas.

Explicó que las personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen condena firme.

En tanto, desde la oficina de prensa de la Ministerio de Seguridad  aclararon que la capacidad de Alcaidía General es de 380 personas y que en la actualidad hay 645 personas internas, lo que significa una sobrepoblación carcelaria del 70%. 

 

 

