Incendio en la Alcaidía: “El nivel de hacinamiento es alarmante”

"Esto podría haber sido una tragedia", indicó.

Giordamachi indicó que en la celda donde ocurrió el fuego había 25 personas internas.

Explicó que las personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen condena firme.

En tanto, desde la oficina de prensa de la Ministerio de Seguridad aclararon que la capacidad de Alcaidía General es de 380 personas y que en la actualidad hay 645 personas internas, lo que significa una sobrepoblación carcelaria del 70%.