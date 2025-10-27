 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Caldera: Siguen buscando a Jésica Gutiérrez

Los rastros de la mujer se perdieron el 11 de septiembre del año pasado. Su ex pareja se suicidó a los días de la desaparición.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Realizamos marchas, hacemos nuestras propias investigaciones, fuimos a videntes, pero nadie sabe dar mayores datos ciertos”, indicó María Julia Gutiérrez, su hermana.

Desde la fiscalía siguen varias líneas de investigación, se ofreció una recompensa de 6 millones de pesos sin resultados hasta el momento.

“Desde junio estamos esperando un nuevo rastrillaje con perros, pero no lo hacen”, se quejó la hermana.

“Es raro que si está con vida no sepamos dónde está”, señaló la mujer.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO