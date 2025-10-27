La Caldera: Siguen buscando a Jésica Gutiérrez

“Realizamos marchas, hacemos nuestras propias investigaciones, fuimos a videntes, pero nadie sabe dar mayores datos ciertos”, indicó María Julia Gutiérrez, su hermana.

Desde la fiscalía siguen varias líneas de investigación, se ofreció una recompensa de 6 millones de pesos sin resultados hasta el momento.

“Desde junio estamos esperando un nuevo rastrillaje con perros, pero no lo hacen”, se quejó la hermana.

“Es raro que si está con vida no sepamos dónde está”, señaló la mujer.