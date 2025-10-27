Incendio en la Alcaidía: Descartan que “el fuego haya comenzado por un motín”

Uno de los grupos cerró una de las celdas con los colchones e inició el fuego. “La situación podría haber tenido peor final si no se actuaba a tiempo”, manifestó Torres.

El uniformado además anticipó que algunos internos fueron trasladados a la Cárcel de Villa Las Rosas y que 3 heridos permanecen internados en terapia intensiva.

Torres confirmó además que cuatro efectivos penitenciarios sufrieron golpes en diferentes partes del cuerpo.

Anticipó cuáles son los proyectos para aumentar la capacidad de recepción de detenidos en toda la provincia.