 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Butazzoni: “En Salta los electores votaron por Milei, no por Orozco”

El asesor político Pedro Butazzoni indicó que estos resultados son un gran espaldarazo para el Gobierno nacional. “A partir de ahora iniciamos una nueva gestión de Milei”, dijo el especialista y titular de la Consultora Droit.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En otras líneas dijo que “la única ganadora de Salta fue La Libertad Avanza, no Emilia Orozco, porque la gente  no fue a votarla a ella, fueron a votar a Milei”, manifestó Butazzoni.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO