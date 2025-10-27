Butazzoni: “En Salta los electores votaron por Milei, no por Orozco”
El asesor político Pedro Butazzoni indicó que estos resultados son un gran espaldarazo para el Gobierno nacional. “A partir de ahora iniciamos una nueva gestión de Milei”, dijo el especialista y titular de la Consultora Droit.
27 / 10 / 2025
En otras líneas dijo que “la única ganadora de Salta fue La Libertad Avanza, no Emilia Orozco, porque la gente no fue a votarla a ella, fueron a votar a Milei”, manifestó Butazzoni.