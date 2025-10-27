Se realizarán mamografías gratuitas en Animaná y San Carlos

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios durante tres días en el Valle Calchaquí. Este miércoles 29 estará en el centro de salud de Animaná; mientras que, el jueves 30 y viernes 31, en el hospital de San Carlos, cabecera del área operativa XXV.

Podrán acceder a la mamografía mujeres mayores de 40 años y aquellas que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y que no cuenten con prepaga.

Los turnos serán otorgados en los efectores de salud de esos dos municipios, donde se prevé realizar 30 estudios diarios, dada la capacidad operativa del equipo.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, dijo que “las pacientes que presenten alguna anomalía en los estudios exploratorios realizados, tendrán seguimiento por parte de especialistas, mediante turnos programados en los establecimientos asistenciales de referencia”.

Por último, destacó la importancia de que puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar a un tratamiento oportuno y a tener una alta probabilidad de curar la enfermedad.

Sobre la mamografía

Es un tipo específico de imágenes que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para examinar las mamas.

Es utilizada como una herramienta de exploración para detectar de manera temprana el cáncer de mama en quienes no presentan síntomas (mamografía de exploración) y para detectar y diagnosticar enfermedades mamarias en personas que tienen síntomas: tumoración, dolor o secreción del pezón (mamografía diagnóstica).