Hubo diez sancionados por arrojar residuos y quemar basura en la vía pública
Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.
Salta Hoy
27 / 10 / 2025
En el marco de un operativo vial – ambiental, la Municipalidad logró detectar en diversos puntos de la ciudad, a personas que se encontraban arrojando residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.
Las tareas, a cargo de la Patrulla Ambiental, se llevaron a cabo mediante recorridos motorizados por las diferentes circunvalaciones, avenidas y platabandas de nuestra ciudad, arrojando como resultado diez actas de infracción.
Las mismas se efectuaron por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales vigentes en materia ambiental 15.415/17 y 5.941/90 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta). Las actuaciones tuvieron lugar en:
Ceferino, avda. Ecuador
Santa Ana 1, calle Radio del Plata
Circunvalación Sudeste, altura Parque Industrial
Bajo puente del aío Arenales, altura acceso B° Solidaridad
Fraternidad, calle Gabino Blanco
San Silvestre
Divino Niño Jesús, calle Carmen Torena
Estas malas prácticas provocan un impacto ambiental favoreciendo la conformación de microbasurales, afectando a la salud pública, contaminación del aire y favorecen a la propagación del fuego.
Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las alertas y denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.