Luego de las elecciones legislativas de ayer, la Municipalidad comenzó con el operativo de retiro de cartelería política.

El personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos inició el trabajo de limpieza en las calles y avenidas principales, como Av. Bicentenario, Av. Yrigoyen y Av. Entre Ríos. Se realizó la limpieza de cartelería política colocadas, mayormente, en postes de alumbrado público, muchos de ellos notificados para proceder a su retiro.

«En aproximadamente 10 días tendremos la ciudad limpia de cartelería política. Además, le damos prioridad al retiro de la cartelería que se ubica en estructuras metálicas. Buscamos orden y seguridad en el municipio», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Las tareas se realizan dando cumplimiento a la Ordenanza 13.77/09, artículo 25, inciso C, que establece las prohibiciones sobre cartelería colocada en el alumbrado público.

Con estas acciones se busca concientizar sobre el uso razonable de los espacios visuales, evitar la contaminación ambiental y preservar la seguridad de los ciudadanos.

Las cuadrillas continuarán el recorrido por diversos barrios de la ciudad retirando la cartelería no permitida.