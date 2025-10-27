El IPV realizará este martes el penúltimo sorteo del año de Cumplís y Ganás

Bimestralmente el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realiza el sorteo del programa de incentivos Cumplís y Ganás, entre los beneficiarios de casas que mantienen la cuenta al día. El acto administrativo de mañana será el penúltimo de este año.

El sorteo se desarrollará en las oficinas de la Lotería de Salta (Balcarce 759), a partir de las 10. Participarán 8.942 adjudicatarios de toda la provincia. Cuatro de ellos, que mantienen al día el pago de su cuenta podrán reducir un determinado número de cuotas como premio.

Los interesados pueden consultar su número de sorteo ingresando a la web www.ipvsalta.gob.ar. Los participantes deberán tener al menos un año de antigüedad, según resolución del organismo provincial.