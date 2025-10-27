 imagen

Se secuestraron 37 vehículos durante el fin de semana

La Municipalidad realizó operativos de tránsito en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Se hizo control de alcoholemia y también se verificó la documentación de los rodados. Las inspecciones continuarán efectuándose de forma sorpresiva.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

Uno de los principales objetivos de la Municipalidad es garantizar el orden y la seguridad en la ciudad, es por eso que continúa realizando controles de tránsito día a día.

Durante el fin de semana, comprendido del viernes 24 al domingo 26 de octubre, se secuestraron 37 vehículos.

Se hizo control de alcoholemia y también se verificó la documentación de los rodados en diferentes puntos de la ciudad

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recalcaron que estos operativos, de carácter sorpresivo, continuarán en distintos sectores de la ciudad.

Además de pagar la multa, se busca que el conductor realice cursos de educación vial y participe de charlas de impacto con familiares de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Con esto se intenta que el infractor logre cambiar su visión y ayude a generar una mayor concientización.

Cabe destacar que, además de los controles durante los fines de semana, también se llevan a cabo operativos todos los días y desde el área de Tránsito recalcaron que continuará así para que los salteños tengan como hábito, y no solo como obligación, respetar las normas viales.

