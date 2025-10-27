El presidente más longevo del mundo fue reelecto a los 92 años

Tiene 92 años, gobierna desde hace más de cuatro décadas y no piensa en abandonar el poder. El presidente de Camerún, Paul Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo, fue declarado este lunes como ganador de las elecciones del 12 de octubre en ese país del centro-oeste de África.

Aunque sus casi cuarenta y tres años al mando de Camerún parezcan una eternidad, Biya sigue sin ser el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

Esa marca corresponde a su homólogo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, de 83 años, quien alcanzó el poder en la excolonia española el 3 de agosto de 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado.

Biya, uno de los hombres más ricos de su país, “apenas” gobierna desde 1982. En estas elecciones compitió con 11 rivales, todos mucho más jóvenes que él. El gobernante obtuvo su octavo mandato con un 53,33% de los votos. El nuevo período se extiende por siete años. De completarlo tendrá 99 años.

Tras conocerse el resultado, seguidores del exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary, denunciaron fraude y organizaron protestas. Bakary denunció disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio en Yaoundee, la capital, que causaron dos muertos.

Fuente: TN (Con información de EFE)

Foto: REUTERS/Zohra Bensemra