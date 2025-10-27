La ganadora del viaje de la Maratón New Balance emprende el desafío en New York

En los próximos días, la ganadora del viaje que se sorteó en el Maratón New Balance, se apresta a tomar parte de la competición internacional. Celeste Ivetich viajará esta semana a New York, para participar del Maratón New Balance de esa ciudad, donde correrá 42 kilómetros, el domingo 2 de noviembre.

La corredora estuvo presente en la modalidad de los 10k y, como todos participantes del Medio Maratón New Balance Salta, entró en el sorteo por el gran viaje.

«Cuando me enteré que gané estaba en una cafetería, dejé todo y fui a recibir el premio muy contenta. Sin dudas será una gran experiencia», dijo Celeste, quien además contó que esa fue su primera competencia.

También recalcó que se estuvo preparando de gran manera para hacer una buena performance en tierras estadounidenses. «El running me cambió la vida, desde ahí entreno y lo recomiendo mucho. Espero que todos los que puedan correr el próximo maratón en marzo en Salta lo hagan», expresó.

Se destaca que quienes formen parte de la próxima edición de la carrera en Salta, que se desarrollará el 29 de marzo de 2026, también participarán por un viaje de esa magnitud.