Dos conductores infraccionados por realizar picadas en Capital

El operativo se realizó de manera conjunta entre el Distrito de Prevención 10 y la Dirección General de Seguridad Vial, en avenida Ingeniero Mario Banchik. Los vehículos fueron retenidos.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

Efectivos del Distrito de Prevención 10 y de la Dirección General de Seguridad Vial, en el marco de tareas preventivas, detectaron e infraccionaron a dos personas por realizar maniobras imprudentes que ponían en riesgo a terceros que circulaban por la zona. Dos motocicletas de 600 y 200 cilindradas, fueron retenidas.

El procedimiento se llevó a cabo ayer, en avenida Ingeniero Mario Banchik.

Los causantes, un hombre y una mujer mayores de edad, fueron infraccionados.

