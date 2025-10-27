Caso Jimena Salas: Finalizó la ronda de testimoniales

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Al reanudarse la audiencia este lunes 27, prestaron declaración dos testigos de concepto citados por la defensa, quienes aportaron información que conocían sobre las actividades de los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra.

Luego se produjo la incorporación de la prueba producida durante la audiencia de debate y se dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 28, para realizar una inspección ocular solicitada por el abogado defensor en los vehículos secuestrados en 2022 a los imputados.

Cabe recordar que el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, fijó la fecha de los alegatos para los días 5 y 6 de noviembre próximos.