Avanza la digitalización de las notificaciones entre el Poder Judicial y la Policía

Este avance estratégico, que materializa la voluntad de las máximas autoridades provinciales, permite a Salta avanzar hacia un servicio de justicia más ágil, eficiente y cercano al ciudadano.

Compromiso cumplido: Plan inicial y equipamiento

El compromiso de digitalización, articulado en un encuentro clave en mayo en la Central de Policía entre la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Teresa Ovejero Cornejo, la vicepresidenta segunda, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, y el ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Gaspar Solá Usandivaras, se ha concretado con acciones firmes:

• Adquisición y provisión de tecnología: Se ha dotado a comisarías estratégicamente seleccionadas de General Güemes, Rosario de Lerma y la Capital con computadoras, impresoras e insumos.

• Financiamiento innovador: La compra de este equipamiento informático fue financiada con fondos provenientes de las subastas electrónicas realizadas en el marco del convenio de colaboración firmado en diciembre pasado entre la Corte y las carteras de Seguridad y Economía.

• Expansión sostenida: El exitoso plan inicial en estas seis comisarías sienta las bases para la expansión del plan de notificación digital a nuevas dependencias de la fuerza provincial.

Agilidad y transparencia: El corazón de la innovación

La esencia de esta iniciativa radica en la optimización radical del proceso de notificación, sustituyendo el papel por un sistema digital que utiliza tecnología de punta:

• Notificaciones compactas con códigos QR: Los efectivos de la División de Asuntos Judiciales (DAJ) de la Policía reciben ahora notificaciones judiciales compactas (máximo una hoja) que incorporan códigos de barra y códigos QR.

• Acceso ciudadano instantáneo: El código QR permite a cualquier ciudadano notificado acceder de manera instantánea al texto completo y digital de la resolución judicial, que cuenta con la validación de la firma digital del juez. Esto garantiza total transparencia.

• Trazabilidad en tiempo real: Para los operadores policiales y judiciales, la integración sistemática facilita la consulta en línea y en tiempo real del estado de tramitación de las notificaciones, mejorando la coordinación.

• Reducción de tiempos operativos: La carga de las constancias de notificación por parte de los agentes actuantes también se ha agilizado, reduciendo significativamente los tiempos operativos y la burocracia.

El plan de notificación digital interinstitucional en curso será crucial para evaluar y validar los indicadores de eficiencia, confirmando la firme decisión de la Justicia, y los Ministerios de Seguridad y Economía de continuar dinamizando sus procesos y fortaleciendo la colaboración interinstitucional para una administración de justicia más moderna, transparente y efectiva.