La Provincia inició la renovación de más 7.000 metros de cañerías en Ciudad del Milagro

La empresa Aguas del Norte informó la renovación de más de 7.000 metros de caños que tienen una antigüedad superior a los 50 años en Ciudad del Milagro.

La obra mejorará la calidad de servicio a más de 8.000 vecinos que viven en la zona, evitando pérdidas de agua y mejorando la presión en ese sector.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto a vecinos de Ciudad del Milagro, recorrieron la obra de la renovación de cañerias para reemplazar la antigua red sanitaria existente y optimizar el servicio de agua potable.

Jarsún explicó que, como consecuencia del estado generalizado de deterioro de las cañerías, se presenta un alto nivel de reclamos operativos por baja presión, corte parcial o falta de servicio y, con la obra en ejecución, justamente se busca disminuir reclamos y evitar pérdidas en calzadas y veredas.

“Se trata de una obra muy esperada por los vecinos, felizmente ya pudimos comenzarla, y en los próximos meses se continuará trabajando para que la renovación de cañerías permita seguir mejorando el servicio que prestamos en zona norte de Salta capital. Esta obra se suma a otras que tenemos en ejecución, como nuevos pozos de abastecimiento y renovación de cañerías en distintos puntos de la ciudad”, indicó.

Las tareas están previstas en tres etapas y se trabajará con cañería de PEAD.