Continúa la ampliación y modernización integral del Hospital Señor del Milagro

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó el avance de las obras de refuncionalización y ampliación que el Gobierno de la Provincia, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, está ejecutando en el Hospital Señor del Milagro, ubicado en Avenida Sarmiento 625 de la ciudad de Salta.

El recorrido, que contó con la presencia del gerente general del hospital, José Soto Ruiz, permitió supervisar las intervenciones que se ejecutan a través de la Secretaría de Obras Públicas. El proyecto contempla la refuncionalización de 600 metros cuadrados destinados a la nueva Guardia de Emergencias, la cual contará con 12 camas de internación. Además, se está trabajando en la mejora de los accesos de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 metros cuadrados.

Paralelamente, sobre una superficie de 195 metros cuadrados, se ejecuta la refacción de un sector de habitaciones y el office de enfermería, donde se desarrollarán quirófanos ambulatorios con una ampliación específica para la recuperación postquirúrgica y locales de apoyo.

Al finalizar la inspección, el ministro Mangione destacó la importancia de estas mejoras: "Esta obra es una prioridad para la gestión del gobernador Sáenz y un paso fundamental para fortalecer la respuesta sanitaria en la capital. La ampliación de la Guardia de Emergencias y los nuevos quirófanos ambulatorios permitirán no solo atender con mayor eficiencia y calidad la demanda, sino también ofrecer un entorno de trabajo adecuado para nuestro personal. Estamos avanzando en un compromiso firme con la salud pública de Salta".

En esa línea, opinó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, quien hizo mención al Plan Federal de Obras Públicas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para para mejorar el funcionamiento de todos los sectores. “En este caso para optimizar la infraestructura sanitaria”, indicó el funcionario.

Por su parte, Soto Ruiz, coincidió en el impacto positivo de la obra: "La modernización del hospital es un logro tangible que beneficiará directamente a nuestros pacientes y al equipo de salud.

El hospital Señor del Milagro es un establecimiento referente de enfermedades infecciosas, cuenta con cinco laboratorios. Aunque en los últimos años ha ampliado significativamente su cartera de servicios, brindando una amplia atención en consultorios externos en diversas especialidades, entre ellas Cardiología, Clínica Médica, Dermatología, y servicios de diagnóstico por imágenes. Cuenta con una planta de personal de 590 agentes; 49 consultorios externos y 91 camas para internación.