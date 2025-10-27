Apolinario Saravia: Acusado de causar daños en cajeros automáticos

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que permanezca privado de su libertad.

La denuncia fue realizada por una empleada de Banco Macro, por un hecho ocurrido el pasado 12 de octubre en la localidad de Apolinario Saravia, donde dos cajeros automáticos fueron dañados durante la madrugada.



