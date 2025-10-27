 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Apolinario Saravia: Acusado de causar daños en cajeros automáticos

Tras una minuciosa investigación, se produjo la detención del sospechoso de haber ingresado al sector de cajeros de esa localidad, y de haber causado daños en dos de las terminales.

Salta Hoy

27 / 10 / 2025

 

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que permanezca privado de su libertad.

La denuncia fue realizada por una empleada de Banco Macro, por un hecho ocurrido el pasado 12 de octubre en la localidad de Apolinario Saravia, donde dos cajeros automáticos fueron dañados durante la madrugada.


 

AM840

FM96.9

