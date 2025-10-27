Apolinario Saravia: Acusado de causar daños en cajeros automáticos
Tras una minuciosa investigación, se produjo la detención del sospechoso de haber ingresado al sector de cajeros de esa localidad, y de haber causado daños en dos de las terminales.
27 / 10 / 2025
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que permanezca privado de su libertad.
La denuncia fue realizada por una empleada de Banco Macro, por un hecho ocurrido el pasado 12 de octubre en la localidad de Apolinario Saravia, donde dos cajeros automáticos fueron dañados durante la madrugada.