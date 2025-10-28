Pasajera de una moto de servicio de aplicación fue internada tras un accidente

Según los primeros datos, la moto tenía prioridad de paso porque se desplazaba por 10 de Octubre, pero todo es motivo de investigación.

Tras el impacto, además de los daños en la moto y un Fiat Cronos, la joven de aproximadamente 30 años, sufrió lesiones en una pierna y fue trasladada en ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo.

Se recomienda transitar con precaución por la zona debido a las pericias.