Un joven de 20 años fue detenido en Jujuy por una estafa registrada en Salta
La investigación comenzó en septiembre pasado tras la denuncia de una mujer de 74 años, oriunda de San Lorenzo.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
La septuagenaria reportó la sustracción de dinero y otros objetos de valor.
La Policía de Salta realizó dos allanamientos en San Salvador de Jujuy.
Durante estos operativos, los uniformados encontraron joyas y otros elementos relacionados con el caso.
La Fiscalía Penal de San Lorenzo supervisó las diligencias junto con la policía jujeña.