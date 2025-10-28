Sáenz le pidió a Cristina que “se haga cargo de estos resultados… son su responsabilidad”
En un posteo de la red “X” el gobernador salteño le habló directo a la expresidenta: “Usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar.
28 / 10 / 2025
Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva…Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades”, comentó.