Tragedia de Guachipas: A 11 años de la muerte de cuatro brigadistas

De esta manera se honró la memoria de Mauricio Valdez, Robinson Albarracín, Matías Vilte, y Víctor Ferreira.

La cuadrilla completa falleció cuando las llamas lo atraparon mientras trabajaban para sofocar un incendio forestal de Las Juntas, municipio de Guachipas en octubre de 2014.

Además se sumó el nombre de Alejandro Kropilnicki, piloto de un avión hidrante que falleció en los cerros de La Caldera cuando realizaba tareas para sofocar un incendio forestal en octubre de 2016.

Este piloto trabajaba para el Plan de Manejo del Fuego nacional.

Pedro Albarracín, padre de Robinson, en la charla con Radio Salta recordó con dolor a su hijo.

Agregó que “los culpables de la muerte de los cuatro brigadistas están en libertad y sin ningún tipo de remordimiento” y mencionó como uno de los responsables de la tragedia al “exgobernador Juan Manuel Urtubey”.