Tragedia de Guachipas: A 11 años de la muerte de cuatro brigadistas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tragedia de Guachipas: A 11 años de la muerte de cuatro brigadistas

Familiares y camaradas los recordaron esta mañana con un sentido acto en la rotonda ubicada en avenida Bolivia y Patrón Costas, zona norte de la ciudad, donde hay un monumento en su memoria.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

De esta manera se honró la memoria de Mauricio Valdez, Robinson Albarracín, Matías Vilte, y Víctor Ferreira.  

La cuadrilla completa falleció cuando las llamas lo atraparon mientras trabajaban para sofocar un incendio forestal de Las Juntas, municipio de Guachipas en octubre de 2014. 

Además se sumó el nombre de Alejandro Kropilnicki, piloto de un avión hidrante que falleció en los cerros de La Caldera cuando realizaba tareas para sofocar un incendio forestal en octubre de 2016. 

Este piloto trabajaba para el Plan de Manejo del Fuego nacional.

Pedro Albarracín, padre de Robinson, en la charla con Radio Salta recordó con dolor a su hijo.

Agregó que “los culpables de la muerte de los cuatro brigadistas están en libertad y sin ningún tipo de remordimiento” y mencionó como uno de los responsables de la tragedia al “exgobernador Juan Manuel Urtubey”.

Omar Valdez, padre de Mauricio

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO