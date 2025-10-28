La selección salteña de Newcom pide apoyo para viajar a Chapadmalal
En diciembre competirán en el II Torneo de Selecciones. Organizan bailes, campeonatos y venden comidas. Necesitan del acompañamiento estatal y de la comunidad en general.
28 / 10 / 2025
“Estamos organizando bailes y otras actividades para recaudar fondos. Uno de ellos es un baile retro”, dijo Sandra Rosario Galván, delegada de Salta ante la FEBA (Federación del Voleibol Argentino).
Para comprar las entradas de la fiesta retro en Popeye a favor del equipo de Newcom: 3875-171741