Una mujer a bordo de una moto murió al chocar con una camioneta estacionada

Por causas que se investigan, la mujer de unos 40 años, se desplazaba en un ciclomotor de 110 cc y chocó con el vehículo que estaba correctamente estacionado.

Tras el alerta fue trasladada en ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

La víctima tenía residencia en calle Maipú, cerca de donde ocurrió el accidente, y se supo que no llevaba casco protector.

Se esperan los resultados de las pericias.

Las estadísticas indican que en el mes de octubre fallecieron 11 personas en accidentes de tránsito en la provincia, mientras suman 102 desde que comenzó el año.