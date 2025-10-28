El Gobierno de Salta pagó parte de la deuda a los centros de diálisis
La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy -CEPRIDIASA-, había dado a conocer el inicio del estado de alerta por la situación que atraviesa el sistema de diálisis, producto del grave desfinanciamiento y la falta de pago del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta.
28 / 10 / 2025
Mario Espeche, presidente de la Asociación, indicó que el Gobierno pagó parte de la deuda el viernes pasado.
Por otro lado, Espeche expresó que pese a la deuda de 1.600 millones de pesos que mantenía el Gobierno con los centros, en ningún momento se suspendió el servicio de diálisis.
Y mencionó que esa deuda corresponde a pacientes de Incluir Salud y el IPS.