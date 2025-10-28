El Gobierno de Salta pagó parte de la deuda a los centros de diálisis

Mario Espeche, presidente de la Asociación, indicó que el Gobierno pagó parte de la deuda el viernes pasado.

Por otro lado, Espeche expresó que pese a la deuda de 1.600 millones de pesos que mantenía el Gobierno con los centros, en ningún momento se suspendió el servicio de diálisis.

Y mencionó que esa deuda corresponde a pacientes de Incluir Salud y el IPS.