Guzmán Coraita aseguró que no fue un candidato testigo
Sostuvo que sí asumirá el cargo para el que fue electo.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
VER GALERÍA
El senador electo por La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita, indicó que se trata de un rumor surgido del sector del gobernador Gustavo Sáenz para perjudicarlo.
Guzmán Coraita comentó que a partir de ahora “nos espera un Congreso totalmente nuevo”.
Dijo que es necesario una profunda reforma laboral en la Argentina. “Para ello estoy estudiando las normas”, expresó el senador electo por Salta.