La Municipalidad comenzó con el operativo de retiro de cartelería política

Equipos municipales realizan el levantamiento de pancartas, pasacalles y publicidades dando cumplimiento a la Ordenanza 13.777.

“En 10 días tendremos la ciudad limpia de cartelería política. Además, le damos prioridad al retiro de la cartelería que se ubica en estructuras metálicas. Buscamos orden y seguridad en el municipio», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Carral indicó por Radio Salta que el material de la cartelería política retirado de la vía pública será donado y reciclado.