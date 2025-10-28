La Municipalidad comenzó con el operativo de retiro de cartelería política
Esta mañana, el área de Espacios Públicos inició el trabajo de limpieza en las calles y avenidas principales.
Salta Hoy
28 / 10 / 2025
VER GALERÍA
Equipos municipales realizan el levantamiento de pancartas, pasacalles y publicidades dando cumplimiento a la Ordenanza 13.777.
“En 10 días tendremos la ciudad limpia de cartelería política. Además, le damos prioridad al retiro de la cartelería que se ubica en estructuras metálicas. Buscamos orden y seguridad en el municipio», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.
Carral indicó por Radio Salta que el material de la cartelería política retirado de la vía pública será donado y reciclado.