El mediático abogado Miguel Ángel Pierri en Salta

En un diálogo exclusivo con Radio Salta el abogado confirmó que fue consultado en dos ocasiones por un allegado del fallecido comisario retirado Vicente Cordeyro.

“Las charlas aún no están cerradas, mañana veremos cómo se resuelven” expresó al tiempo que confirmó que sí trabajará en Salta en “un establecimiento educativo”.

Pierri es un abogado mediático conocido por su participación en varios casos de alto perfil, como la defensa de Jorge Mangeri (por el crimen de Ángeles Rawson), en el caso Grassi, donde terminó detenido, en el caso de Loan Peña es abogado del comisario Maciel y también defendió a Morena Rial, entre otros.