La Orquesta Sinfónica de Salta llega a Quijano y Campo Santo

Hoy, a las 20:30, se presentará en la parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano, ubicada en avenida 9 de Julio 260.

Mañana viernes 31, a las 21:00, el concierto se trasladará al SUM del Colegio Enrique Cornejo en Campo Santo, en la calle Ana Narváez s/n, segun comentó el maestro Martía D'Elía.



