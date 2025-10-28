La Orquesta Sinfónica de Salta llega a Quijano y Campo Santo
Con entrada libre y gratuita, la agrupación ofrecerá obras clásicas, modernas y repertorio local en dos presentaciones especiales. La Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección invitada de Martín D’Elía, convoca al público a disfrutar de su Temporada 2025 en dos presentaciones imperdibles.
28 / 10 / 2025
Hoy, a las 20:30, se presentará en la parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano, ubicada en avenida 9 de Julio 260.
Mañana viernes 31, a las 21:00, el concierto se trasladará al SUM del Colegio Enrique Cornejo en Campo Santo, en la calle Ana Narváez s/n, segun comentó el maestro Martía D'Elía.