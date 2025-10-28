 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 90 personas se inscribieron a los cursos en oficios de “Constructoras”

Se trata de carpintería, soldadura, durloc y electricidad. Las y los inscriptos cursarán hasta diciembre y finalizarán su formación con una exposición de los productos y conocimientos adquiridos.

Salta Hoy

28 / 10 / 2025

 

En una nueva convocatoria de Constructoras, más de 90 personas fueron las que tomaron la decisión de formarse en carpintería, soldadura y durloc, cuyas clases se dictarán por la mañana y por la tarde en diferentes horarios.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Ines Bocanera junto al responsable de la Casona de la Paz, Facundo Miranda, brindaron una cálida bienvenida a la comisión de carpintería que inauguró el nuevo ciclo lectivo que se extenderá hasta diciembre.

“La Casona viene brindando diversos cursos de formación pero aquellos enmarcados en el programa Constructoras, se hacen con el objetivo de brindarles conocimientos respecto de un oficio históricamente masculinizados. Este programa busca promover la empleabilidad a través de la formación  y eso es lo que buscamos desde el Estado, ser la llave para que ustedes puedan acceder de manera gratuita a nuevas herramientas y oportunidades. Felicidades por continuar formándose”, indicó la funcionaria.

Miranda, comentó que, “la cursada que comienza ahora y que finalizará en diciembre también contará, como todos los años, con una exposición de los productos creados en el taller. Allí, ustedes podrán ver y reflexionar su crecimiento y los avances concretados”.

Por otra parte, el funcionario explicó a las y los presentes que además de la capacitación, aquellos interesados en emprender, al finalizar su formación, pueden hacerlo usando las instalaciones y las herramientas de la Casona, ya que “este lugar es de todos y todas”.

Respecto de los cursos de electricidad que se dictarán en la sede de UPATECO, ubicada en la zona norte de la ciudad, se informó que las inscripciones se extenderán hasta el jueves 30 del corriente.

