La plaza del barrio Timoteo 2 cuenta con nuevas luminarias

La Municipalidad realizó obras de iluminación y puesta a punto de la plaza del barrio Timoteo II, ubicado en la zona sur de la ciudad. El objetivo es brindar un lugar seguro para los vecinos. El intendente Emiliano Durand supervisó los trabajos ejecutados.

Ariel Gutiérrez, subsecretario de Servicios Públicos, detalló que “hemos logrado cumplir con un pedido especial de los vecinos del barrio quienes nos habían manifestado la necesidad de mejorar la iluminación de la plaza ya que la misma es muy concurrida”.

“Por ello, realizamos la instalación de veinte nuevas LEDs y cuatro reflectores que ampliarán la cobertura lumínica brindando más seguridad para quienes realicen actividades recreativas o deportivas”, detalló el funcionario.

La plaza ya contaba con juegos infantiles, los cuales fueron refaccionados y pintados; se mejoró y demarcó la canchita de fútbol que también puede ser utilizada para otro tipo de actividades, se realizaron tareas de poda de despeje y seguridad y se instalaron cestos papeleros para mantener la limpieza.