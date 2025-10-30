Audiencia clave por la tragedia de avenida Paraguay que dejó cinco muertos y seis heridos
La audiencia de admisión de pruebas se lleva a cabo en la causa por un siniestro vial ocurrido el 17 de marzo de 2024, en la zona sur de la ciudad de Salta.
Salta Hoy
30 / 10 / 2025
Luciano Nahuel López es el imputado en este caso.
Está acusado de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos), en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.
El fiscal Gabriel González representa al Ministerio Público Fiscal.
La jueza Mónica Mukdsi preside la audiencia en la Sala I del Tribunal de Juicio.
Se presentarán pruebas como testimonios, informes médicos y análisis de cámaras.