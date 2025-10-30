Audiencia clave por la tragedia de avenida Paraguay que dejó cinco muertos y seis heridos

Luciano Nahuel López es el imputado en este caso.

Está acusado de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos), en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

El fiscal Gabriel González representa al Ministerio Público Fiscal.

La jueza Mónica Mukdsi preside la audiencia en la Sala I del Tribunal de Juicio.

Se presentarán pruebas como testimonios, informes médicos y análisis de cámaras.