Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas: “Es una locura”

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, es una locura, es una forma de petardear”, dijo Francos.

Argentina

30 / 10 / 2025

 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que existe “una campaña” que busca “petardear” la reforma laboral que impulsa el Gobierno y, a modo de ejemplo, dijo que la posibilidad de que se lleve la jornada laboral a 12 horas “es una locura”.

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, expresó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

El jefe de Gabinete manifestó que “no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”.

El funcionario aseveró que la reforma que se impulsará desde el Poder Ejecutivo busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos, y tratar de hacer más fácil la relación laboral”.

A modo de ejemplo, criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que establece una prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo.

“Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente, entonces se pretende ir a un sistema que permita la decisión de un acuerdo de trabajo en el nivel más bajo y cambiar la relación laboral de lo más bajo a lo más alto”, explicó.

Francos sostuvo que en la discusión laboral “es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que lo que tiene un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición, eso hay que modificar”, enfatizó.

AM840

FM96.9

