Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se viene el recambio en el Senado

Seis senadores dejan su banca en noviembre.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

A fines del mes que se inicia mañana, se hará efectivo el recambio en la Cámara alta provincial y los seis senadores que no continuarán son:

Walter Abán, representante del departamento Molinos, que no formó parte de la lista de candidatos en las elecciones provinciales de mayo.

Miguel Ángel Calabró, de La Caldera, que perdió ante el actual intendente de Vaqueros, Daniel Moreno.

Gustavo Carrizo, senador por Capital, llegó en reemplazo de Emiliano Durand y culmina su cargo. Sonia Magno, una de las pocas mujeres en el Senado, perdió las elecciones en mayo y termina su mandato.

Leopoldo Salva, senador por Los Andes, no se presentó en estas elecciones.

Fue intendente, senador y se iría a trabajar en la minería. Finalmente, Walter Wayar, senador por Cachi y exvicegobernador, perdió en mayo las elecciones.

 

NOMBRE RAREIO