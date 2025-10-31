Se viene el recambio en el Senado

A fines del mes que se inicia mañana, se hará efectivo el recambio en la Cámara alta provincial y los seis senadores que no continuarán son:

Walter Abán, representante del departamento Molinos, que no formó parte de la lista de candidatos en las elecciones provinciales de mayo.

Miguel Ángel Calabró, de La Caldera, que perdió ante el actual intendente de Vaqueros, Daniel Moreno.

Gustavo Carrizo, senador por Capital, llegó en reemplazo de Emiliano Durand y culmina su cargo. Sonia Magno, una de las pocas mujeres en el Senado, perdió las elecciones en mayo y termina su mandato.

Leopoldo Salva, senador por Los Andes, no se presentó en estas elecciones.

Fue intendente, senador y se iría a trabajar en la minería. Finalmente, Walter Wayar, senador por Cachi y exvicegobernador, perdió en mayo las elecciones.