Balance positivo de la atención del Móvil Odontológico en la UNSa

La Secretaría de Desarrollo Social realiza un balance positivo de la atención del programa del Móvil Odontológico de la Municipalidad en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Más de 125 estudiantes pudieron acceder al servicio profesional gratuito.

Pablo Medina, director general de Odontología de la Municipalidad, destacó la respuesta de los universitarios en acudir en tiempo y forma los turnos. “A veces por tener un examen o práctico y transitar la vida universitaria, dejan para lo último el cuidado bucal. Muchos pudieron acceder a consultas y a la atención para curaciones, extracciones, además de diagnósticos y tratamientos”, expresó.

Mariana Tapia, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Salta, explicó que de manera equilibrada e igualitaria se trabaja con los centros de estudiantes para brindar el servicio de manera gratuita a los alumnos sin obra social.

Las nuevas fechas de atención se fijaron para 10, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 8 a 13 hs. en el ingreso del campus universitario, frente al rectorado.

Los estudiantes sin obra social podrán acceder a un turno acercándose al centro de estudiantes de su respectiva facultad.

Cronograma por Facultades:

– Lunes 10: Facultad de Humanidades

– Martes 11: Facultad de Ingeniería

– Miércoles 12: Facultad de Ciencias Económicas

– Jueves 13: Facultad de Ciencias Naturales

– Viernes 14: Facultades de Ciencias de la Salud y Exactas

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, indicaron que se realizarán diagnósticos, tratamientos de restauraciones, activaciones de caries y se atenderán consultas de urgencias.