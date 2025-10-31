 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Círculo Médico de Salta suspendió el crédito al IPS por deudas millonarias

La institución anunció la suspensión del crédito al Instituto Provincial de Salud de Salta a partir del 31 de octubre.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Esta decisión se debe al retraso en los pagos de consultas y prácticas médicas. 

La deuda del IPS asciende a casi 1.700 millones de pesos por servicios realizados en julio. 

La presidente del Círculo, Adriana Falco, indicó que la situación es insostenible para los médicos. 

A partir de la fecha, los afiliados deberán pagar las consultas directamente a los profesionales.

Para los médicos del Padrón A, el pago mínimo es de 13.000 pesos.

Para el Padrón B, se suma un arancel diferencial fijado por cada profesional.

El Círculo Médico espera levantar la suspensión una vez que se regularicen los pagos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO