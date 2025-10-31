El Círculo Médico de Salta suspendió el crédito al IPS por deudas millonarias

Esta decisión se debe al retraso en los pagos de consultas y prácticas médicas.

La deuda del IPS asciende a casi 1.700 millones de pesos por servicios realizados en julio.

La presidente del Círculo, Adriana Falco, indicó que la situación es insostenible para los médicos.

A partir de la fecha, los afiliados deberán pagar las consultas directamente a los profesionales.

Para los médicos del Padrón A, el pago mínimo es de 13.000 pesos.

Para el Padrón B, se suma un arancel diferencial fijado por cada profesional.

El Círculo Médico espera levantar la suspensión una vez que se regularicen los pagos.