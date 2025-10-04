 imagen

Un fin de semana a puro tango y milonga en la ciudad

Los interesados pueden acercarse a la Glorieta de plaza 9 de Julio este sábado y domingo con entrada libre y gratuita.

Salta Hoy

04 / 10 / 2025

 

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, invita a vecinos y turistas a disfrutar de un fin de semana con clases de tango y milonga al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Este sábado, desde las 19, la Glorieta de plaza 9 de Julio será escenario de una clase de tango para principiantes a cargo de los profesores Jesica Alemán y Andrés Cardozo. Luego, la pista quedará abierta para una milonga que se extenderá hasta las 21:30, en un encuentro pensado para compartir la pasión por el 2x4.

La propuesta continuará el domingo 5 en plaza Güemes, donde la “Milonga Itinerante” ofrecerá una clase abierta de 17 a 18 horas con los profesores María de Singlau y Jesús Ortín. A partir de allí, la plaza se convertirá en pista de baile hasta las 20:30.

La iniciativa está destinada tanto a quienes quieran dar sus primeros pasos como a los que ya tienen experiencia. 

