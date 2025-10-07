Hospital Arturo Oñativia: Aumento en el número de trasplantes renales

Desde el inicio de este año, ya se efectuaron 38 trasplantes renales en ese nosocomio, una cifra que ya supera al total de procedimientos efectuados en el 2024, cuando se concretaron 34 intervenciones.

“Para nosotros es una muy buena noticia, porque significa personas que dejan de dializarse”, indicó Marcelo Nallar, gerente del Hospital Arturo Oñativia.

El gerente indicó que el hospital “seguirá abriendo salas de diálisis que es una enfermedad totalmente prevenible”.

Manifiesto que muchos de los donantes son cadavéricos, pero otro son personas vivas.