Vecinos accedieron a un trabajo formal a través de la Oficina de Empleo Municipal

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, continúa generando oportunidades concretas para los vecinos.

En esta oportunidad, 12 personas lograron acceder a un empleo formal en la nueva franquicia de Patagonia, que funciona en la ciudad.

El equipo municipal, encabezado por el intendente, Emiliano Durand, visitó el local para entregar los carnets del curso de manipulación de alimentos y acompañar a los nuevos trabajadores en sus primeros días.

“Estamos muy contentos. Conseguirle trabajo a la gente en este contexto es lo más lindo. El empleo formal dignifica y permite a las personas acceder a derechos como una obra social, aportes jubilatorios y estabilidad”, afirmó Victoria Falú, titular de la Oficina de Empleo, quien agregó, además, que este logro fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno y al compromiso del sector privado.

Por parte de la empresa, Nadia Paredes, proveniente de Jujuy sostuvo que: «Nos sorprendió gratamente cómo se maneja Salta Capital, el apoyo público que recibimos para dar trabajo y emprender. Nos facilitaron todo el proceso y eso motiva a seguir apostando por la ciudad”.

En tanto, los nuevos empleados compartieron su entusiasmo por la oportunidad.

«Yo vi la publicación en Facebook, cargué mi currículum y me llamaron para la entrevista. Aprendo mucho todos los días, el ambiente es muy bueno y me siento acompañado”, contó uno de los jóvenes incorporados.