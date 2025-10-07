Por cuarto mes consecutivo, se mantienen los precios en el mercado San Miguel
El relevamiento se realizó tanto en el predio principal de Av. San Martín, como en el anexo del pasaje Miramar. Se destacan bajas en frutillas, papaya, pera, arándanos entre otras, también en verduras como el pimiento verde, pepinos y tomate perita.
07 / 10 / 2025
Tras un relevamiento, la Municipalidad a través del Mercado San Miguel da a conocer los valores de frutas y verduras que se manejan tanto en el edificio central como en el anexo.Así, por cuarto mes consecutivo se destaca el mantenimiento de precios de varios productos y bajas en algunos otros.
Los vecinos de la ciudad que decidan realizar sus compras en el macrocentro podrán encontrar puestos con gran variedad de frutas y verduras, tanto en el predio principal de San Martín 782 como en el pasaje Miramar 433. Se reflejan los siguientes precios:
FRUTAS:
Frutillas $2.500 el kilo.
Peras $2.000 el kilo.
Papaya $3.000 el kilo.
Manzana roja $2.000 el kilo
Manzana verde $2.000 el kilo.
Pomelos 3 unidades x $1.000
Mandarina bergamota $3.000 el kilo.
Naranja $2.000 la docena y 6 por $1.000.
Naranja Tangerina $3.000 la docena.
Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena.
Mango $4.000 el kilo.
Limones $2.000 la docena.
Limones chicos 10 x $1.000.
Limones grandes 4 x $1.000.
Sandía $1.500 el kilo.
Ananá $6.000 la unidad.
Ananá por mitad $3.000.
Kiwi $8.000 el kilo.
Melón $3.000 y $4.000 cada uno.
Arándanos $2.500 la caja chica.
Carambola (importada) $10.000 el kilo.
Caña de azúcar $3.000 el tramo.
Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo.
Palta $6.000 el kilo
VERDURAS Y HORTALIZAS:
Papas 2 kilos $1.000
Cebolla 1,5 Kilo $1.000
Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo.
Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo.
Zapallo amarillo $2.000.
Zapallitos verdes $1.000 el kilo.
Zapallo zucchini $2.000 el kilo.
Lechuga $1.000 la unidad.
Lechuga $1.000 2 unidades.
Repollo $2.000 la unidad.
Brócoli $2.000 la unidad.
Puerro $500 la unidad.
Espinaca$1.000 el atado.
Rabanito $1.500 el atado.
Cebolla de verdeo $1.500 el atado.
Remolacha $2.000 el paquete.
Apio, la cuarta $500.
Choclos $1.000 cada uno.
Batata $1.500 el kilo.
Arvejas $4.000 el kilo.
Chauchas $3.000 el kilo.
Zanahoria $1.000 el kilo.
Berenjena $1.500 el kilo.
Pimiento verde $2.000.
Pimiento rojo $3.000 y $4.000 el Kilo.
Tomate perita $1.500 el kilo
Tomate perita $1.000 el kilo y medio.
Tomate redondo $1.500 el kilo.
Tomate Cherry $3.000
Pepino $2.000 el kilo.
Papines diferentes variedades $2.000 el kilo.
Alcachofas 3 x $5.000.
Maní con cáscara $4.000 el kilo.