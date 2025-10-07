Por cuarto mes consecutivo, se mantienen los precios en el mercado San Miguel

Tras un relevamiento, la Municipalidad a través del Mercado San Miguel da a conocer los valores de frutas y verduras que se manejan tanto en el edificio central como en el anexo.Así, por cuarto mes consecutivo se destaca el mantenimiento de precios de varios productos y bajas en algunos otros.

Los vecinos de la ciudad que decidan realizar sus compras en el macrocentro podrán encontrar puestos con gran variedad de frutas y verduras, tanto en el predio principal de San Martín 782 como en el pasaje Miramar 433. Se reflejan los siguientes precios:

FRUTAS:

Frutillas $2.500 el kilo.

Peras $2.000 el kilo.

Papaya $3.000 el kilo.

Manzana roja $2.000 el kilo

Manzana verde $2.000 el kilo.

Pomelos 3 unidades x $1.000

Mandarina bergamota $3.000 el kilo.

Naranja $2.000 la docena y 6 por $1.000.

Naranja Tangerina $3.000 la docena.

Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena.

Mango $4.000 el kilo.

Limones $2.000 la docena.

Limones chicos 10 x $1.000.

Limones grandes 4 x $1.000.

Sandía $1.500 el kilo.

Ananá $6.000 la unidad.

Ananá por mitad $3.000.

Kiwi $8.000 el kilo.

Melón $3.000 y $4.000 cada uno.

Arándanos $2.500 la caja chica.

Carambola (importada) $10.000 el kilo.

Caña de azúcar $3.000 el tramo.

Uva negra brasileña $3.000 el cuarto kilo.

Palta $6.000 el kilo

VERDURAS Y HORTALIZAS:

Papas 2 kilos $1.000

Cebolla 1,5 Kilo $1.000

Zapallo Coreanitos $1.000 el kilo.

Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo.

Zapallo amarillo $2.000.

Zapallitos verdes $1.000 el kilo.

Zapallo zucchini $2.000 el kilo.

Lechuga $1.000 la unidad.

Lechuga $1.000 2 unidades.

Repollo $2.000 la unidad.

Brócoli $2.000 la unidad.

Puerro $500 la unidad.

Espinaca$1.000 el atado.

Rabanito $1.500 el atado.

Cebolla de verdeo $1.500 el atado.

Remolacha $2.000 el paquete.

Apio, la cuarta $500.

Choclos $1.000 cada uno.

Batata $1.500 el kilo.

Arvejas $4.000 el kilo.

Chauchas $3.000 el kilo.

Zanahoria $1.000 el kilo.

Berenjena $1.500 el kilo.

Pimiento verde $2.000.

Pimiento rojo $3.000 y $4.000 el Kilo.

Tomate perita $1.500 el kilo

Tomate perita $1.000 el kilo y medio.

Tomate redondo $1.500 el kilo.

Tomate Cherry $3.000

Pepino $2.000 el kilo.

Papines diferentes variedades $2.000 el kilo.

Alcachofas 3 x $5.000.

Maní con cáscara $4.000 el kilo.