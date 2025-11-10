En el Día de la Tradición, precios especiales en el mercado San Miguel

En el Día de la Tradición, los locatarios del mercado San Miguel, en su edificio principal, ingresando por peatonal La Florida 290, proponen precios accesibles en productos típicos y de campo.

El 10 de noviembre fue consagrado como “Día de la Tradición” mediante la ley nacional 21.154 en homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), autor de la obra que retrató al gaucho y su mundo, y se convirtió en un símbolo para las costumbres argentinas.

En distintas locales se podrán encontrar diferentes productos para rendir tributo a las costumbres criollas, entre los que se destacan los siguientes:

Poncho salteño tradicional (1,80 mts.) $28.000

Poncho salteño tradicional (220 mts.) $30.000

Poncho salteño tradicional (160 mts.) $28.000

Poncho argentino tramado y colores $35.000

Poncho para niños (4 a 6 años) $22.000

Sombrero gaucho tradicional salteños $25.000

Sombrero gaucho malambo $25.000

Fajas de colores 11 cm. $12.000

Fajas de colores 9 cm. $10.000

Fajas de colores 6 cm. $8.000

Pañuelo gaucho de 1 metro estampados $10.000

Pañuelo gaucho liso $8.000

Pañuelo gaucho liso para niños $6.000

Mates de algarrobo y alpaca de $8.000 a $25.000, según el tamaño

Bombillas, varios modelos desde $2.000 a 25.000 según el material y labrado

Llaveros tradicionales salteños $2.000

Cintos lisos $10.000

Cintos labrados $12.000

Coquera de cuero tradicional con pelos $16.000

Coqueros de cuero grande $20.000

Coquero de cuero rústico de $15.000 a $18.000

Chulos tradicionales reversibles $4.000

Chulos tradicionales con polar $5.000

Caja de percusión coplera $6.000

Aguayos chicos (1,20 x 1,20) $7.000

Aguayos grandes (1,20 x2,50) $14.00

Pashminas dama lisas $7.000

Pashminas dama de lanilla bordadas $8.000

Pullover de alpaca estampado desde $18.000 a $22.000