 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

En el Día de la Tradición, precios especiales en el mercado San Miguel

Ponchos, sombreros, fajas, cintos, taleros, mates, coqueros y muchos otros productos mantendrán sus precios toda la semana. Los interesados pueden acercarse al predio central, ingresando por calle La Florida.

Salta Hoy

10 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el Día de la Tradición, los locatarios del mercado San Miguel, en su edificio principal, ingresando por peatonal La Florida 290, proponen precios accesibles en productos típicos y de campo.

El 10 de noviembre fue consagrado como “Día de la Tradición” mediante la ley nacional 21.154 en homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), autor de la obra que retrató al gaucho y su mundo, y se convirtió en un símbolo para las costumbres argentinas.

En distintas locales se podrán encontrar diferentes productos para rendir tributo a las costumbres criollas, entre los que se destacan los siguientes:

Poncho salteño tradicional (1,80 mts.) $28.000
Poncho salteño tradicional (220 mts.) $30.000
Poncho salteño tradicional (160 mts.) $28.000
Poncho argentino tramado y colores $35.000
Poncho para niños (4 a 6 años) $22.000
Sombrero gaucho tradicional salteños $25.000
Sombrero gaucho malambo $25.000
Fajas de colores 11 cm. $12.000
Fajas de colores 9 cm. $10.000
Fajas de colores 6 cm. $8.000
Pañuelo gaucho de 1 metro estampados $10.000
Pañuelo gaucho liso $8.000
Pañuelo gaucho liso para niños $6.000
Mates de algarrobo y alpaca de $8.000 a $25.000, según el tamaño
Bombillas, varios modelos desde $2.000 a 25.000 según el material y labrado
Llaveros tradicionales salteños $2.000
Cintos lisos $10.000
Cintos labrados $12.000
Coquera de cuero tradicional con pelos $16.000
Coqueros de cuero grande $20.000
Coquero de cuero rústico de $15.000 a $18.000
Chulos tradicionales reversibles $4.000
Chulos tradicionales con polar $5.000
Caja de percusión coplera $6.000
Aguayos chicos (1,20 x 1,20) $7.000
Aguayos grandes (1,20 x2,50) $14.00
Pashminas dama lisas $7.000
Pashminas dama de lanilla bordadas $8.000
Pullover de alpaca estampado desde $18.000 a $22.000

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO