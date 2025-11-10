En el Día de la Tradición, precios especiales en el mercado San Miguel
Ponchos, sombreros, fajas, cintos, taleros, mates, coqueros y muchos otros productos mantendrán sus precios toda la semana. Los interesados pueden acercarse al predio central, ingresando por calle La Florida.
Salta Hoy
10 / 11 / 2025
En el Día de la Tradición, los locatarios del mercado San Miguel, en su edificio principal, ingresando por peatonal La Florida 290, proponen precios accesibles en productos típicos y de campo.
El 10 de noviembre fue consagrado como “Día de la Tradición” mediante la ley nacional 21.154 en homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), autor de la obra que retrató al gaucho y su mundo, y se convirtió en un símbolo para las costumbres argentinas.
En distintas locales se podrán encontrar diferentes productos para rendir tributo a las costumbres criollas, entre los que se destacan los siguientes:
Poncho salteño tradicional (1,80 mts.) $28.000
Poncho salteño tradicional (220 mts.) $30.000
Poncho salteño tradicional (160 mts.) $28.000
Poncho argentino tramado y colores $35.000
Poncho para niños (4 a 6 años) $22.000
Sombrero gaucho tradicional salteños $25.000
Sombrero gaucho malambo $25.000
Fajas de colores 11 cm. $12.000
Fajas de colores 9 cm. $10.000
Fajas de colores 6 cm. $8.000
Pañuelo gaucho de 1 metro estampados $10.000
Pañuelo gaucho liso $8.000
Pañuelo gaucho liso para niños $6.000
Mates de algarrobo y alpaca de $8.000 a $25.000, según el tamaño
Bombillas, varios modelos desde $2.000 a 25.000 según el material y labrado
Llaveros tradicionales salteños $2.000
Cintos lisos $10.000
Cintos labrados $12.000
Coquera de cuero tradicional con pelos $16.000
Coqueros de cuero grande $20.000
Coquero de cuero rústico de $15.000 a $18.000
Chulos tradicionales reversibles $4.000
Chulos tradicionales con polar $5.000
Caja de percusión coplera $6.000
Aguayos chicos (1,20 x 1,20) $7.000
Aguayos grandes (1,20 x2,50) $14.00
Pashminas dama lisas $7.000
Pashminas dama de lanilla bordadas $8.000
Pullover de alpaca estampado desde $18.000 a $22.000