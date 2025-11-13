Sancionaron a un hombre que arrojaba escombros en el canal del río Ancho

Como resultado de los operativos de control y fiscalización en los puntos identificados como microbasurales crónicos, personal municipal de la Patrulla Ambiental logró encontrar in fraganti a un hombre que se encontraba arrojando restos de material de obra en el canal del río Ancho, detrás del barrio San Carlos.

Al constatarse la descarga, que era producida desde un camión, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente por incumplimiento a la Ordenanza 15.415.

El infractor es un vecino del barrio Limache que aprovechó -de manera inapropiada e ilegal- el mismo lugar donde esta semana se detectó en un espacio verde una importante cantidad de escombros y neumáticos, incluso dentro del canal pluvial.

Estas malas prácticas no sólo afectan el funcionamiento del desagüe pluvia sino también al ambiente y a la salud de los vecinos del barrio San Carlos.