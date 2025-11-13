Se otorgaron casi 5 mil exenciones impositivas a jubilados, pensionados y discapacitados

La exención impositiva de tributos municipales para sectores vulnerables está teniendo una muy buena respuesta. En lo que va de este 2025, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad ya otorgó 4.936 exenciones totales o parciales sobre los tributos inmobiliarios y del automotor.

Jubilados, pensionados y discapacitados fueron los grupos sociales más beneficiados por esta medida.

Para seguir llegando a más salteños, personal de Rentas atenderá consultas sobre este tema, el lunes 17 de noviembre en el Centro de Jubilados de barrio Universitario. El box de atención estará disponible desde las 16.30. Los sectores alcanzados por este beneficio son:

*Jubilados y pensionados titulares de un inmueble, pueden acceder a las exenciones sobre la Tasa General de Inmuebles y el Impuesto Inmobiliario

*Para discapacitados exención del Impuesto Automotor y también está disponible la exención sobre los tributos inmobiliarios

*Tercero (papá, madre o tutor) que tenga a cargo una persona con discapacidad y realice el traslado regular de la misma, puede consultar sobre la exención del Impuesto Automotor

*Personas que se encuentren desempleadas, pueden consultar sobre exenciones impositivas sobre su vivienda

Documentación para iniciar el trámite

Según el caso de los tributos sobre los que se quiera solicitar una exención, total del 100% o una reducción del 50%, los interesados deben presentar esta documentación, para iniciar el trámite:

Fotocopia de DNI

Recibo de Jubilación, Pensión o Haberes

Cédula parcelaria actualizada con certificación de único bien

Título Automotor y Carnet de Conducir

Certificado de Discapacidad