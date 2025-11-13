Se otorgaron casi 5 mil exenciones impositivas a jubilados, pensionados y discapacitados
El lunes 17 de noviembre en el Centro de Jubilados de calle Perito Moreno 509, de barrio Universitario, personal de Rentas de la Municipalidad recibirá consultas sobre exenciones impositivas. También se podrá iniciar el trámite en el mismo lugar.
13 / 11 / 2025
La exención impositiva de tributos municipales para sectores vulnerables está teniendo una muy buena respuesta. En lo que va de este 2025, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad ya otorgó 4.936 exenciones totales o parciales sobre los tributos inmobiliarios y del automotor.
Jubilados, pensionados y discapacitados fueron los grupos sociales más beneficiados por esta medida.
Para seguir llegando a más salteños, personal de Rentas atenderá consultas sobre este tema, el lunes 17 de noviembre en el Centro de Jubilados de barrio Universitario. El box de atención estará disponible desde las 16.30. Los sectores alcanzados por este beneficio son:
*Jubilados y pensionados titulares de un inmueble, pueden acceder a las exenciones sobre la Tasa General de Inmuebles y el Impuesto Inmobiliario
*Para discapacitados exención del Impuesto Automotor y también está disponible la exención sobre los tributos inmobiliarios
*Tercero (papá, madre o tutor) que tenga a cargo una persona con discapacidad y realice el traslado regular de la misma, puede consultar sobre la exención del Impuesto Automotor
*Personas que se encuentren desempleadas, pueden consultar sobre exenciones impositivas sobre su vivienda
Documentación para iniciar el trámite
Según el caso de los tributos sobre los que se quiera solicitar una exención, total del 100% o una reducción del 50%, los interesados deben presentar esta documentación, para iniciar el trámite:
Fotocopia de DNI
Recibo de Jubilación, Pensión o Haberes
Cédula parcelaria actualizada con certificación de único bien
Título Automotor y Carnet de Conducir
Certificado de Discapacidad