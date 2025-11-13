La Municipalidad efectuó un nuevo operativo de descacharrado en zona sudeste

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizó en los barrios San Ignacio y San Alfonso, ubicados en la zona sudeste.

Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, manifestó que “con las primeras lluvias empieza a haber acumulación de agua en algunos residuos y esto puede favorecer la conformación de criaderos del mosquito vector del dengue y la proliferación de insectos y alimañas”.

“Por ello, es fundamental continuar con el descacharrado para prevenir estas situaciones”, expresó el funcionario, quien agregó que “estamos muy contentos y agradecidos por la participación de los vecinos al momento de deshacerse de los residuos y las chatarras”.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación. Ya se llevan retiradas casi 700 toneladas de cacharros y elementos en desuso.

