La Municipalidad efectuó un nuevo operativo de descacharrado en zona sudeste
Los trabajos se llevaron adelante en los barrios San Ignacio y San Alfonso con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.
Salta Hoy
13 / 11 / 2025
La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizó en los barrios San Ignacio y San Alfonso, ubicados en la zona sudeste.
Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, manifestó que “con las primeras lluvias empieza a haber acumulación de agua en algunos residuos y esto puede favorecer la conformación de criaderos del mosquito vector del dengue y la proliferación de insectos y alimañas”.
“Por ello, es fundamental continuar con el descacharrado para prevenir estas situaciones”, expresó el funcionario, quien agregó que “estamos muy contentos y agradecidos por la participación de los vecinos al momento de deshacerse de los residuos y las chatarras”.
Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación. Ya se llevan retiradas casi 700 toneladas de cacharros y elementos en desuso.